В ДНР сообщили о входе союзных войск в Соледар и Артемовск

Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска зашли в Соледар и Артемовск, идут бои

Заместитель командующего Народной милицией Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска зашли в города Соледар и Артемовск. Его слова передает РИА Новости.

По словам Басурина, на данный момент военные находятся в промзоне, где идут бои. Он также отметил, что тактика проведения специальной военной операции в Донбассе изменилась. Так, противник будет «разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться».

Ранее Эдуард Басурин рассказал, что подразделения ДНР планируют окружить Авдеевку. Он подчеркнул, что на данный момент в Авдеевку никто не входит и входить пока не планирует.