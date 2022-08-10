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В ДНР рассказали о планах окружить Авдеевку без входа в город

Замглавы НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал о планах окружить Авдеевку без входа в город

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Заместитель главы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что их подразделения планируют окружить Авдеевку, не входя в город. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данный момент в Авдеевку никто не входит и входить пока не планирует. «Она будет окружена, потому что есть определенные продвижения наших сил и средств севернее данного населенного пункта, чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними», — добавил Басурин.

Ранее в ДНР заявили об изменении тактики спецоперации и создании мелких котлов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Нет большого окружения противника, который находится в Донбассе. Он будет разрезаться и постепенно маленькими участками уничтожаться», — проинформировал Басурин.

В июле этого года было объявлено о взятии Авдеевки в полукольцо. Басурин сообщил, что Народная милиция ДНР полностью перекрыла в двух районах дорогу, которая соединяет Авдеевку и Константиновку.

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Варвара Кузьмина
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