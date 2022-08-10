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В ДНР заявили об изменении тактики спецоперации

Замглавы НМ ДНР Басурин заявил о создании мелких котлов для ВСУ на территории республики

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Союзные силы изменили тактику спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР) — теперь они разрезают силы украинских войск и создают для них мелкие котлы. Об этом заявил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

«Тактика спецоперации изменилась, нет большого окружения противника, который находится в Донбассе. Он будет разрезаться и постепенно маленькими участками уничтожаться», — заявил Басурин.

По его словам, основные боевые действия ведутся вокруг населенных пунктов Марьинка, Пески и Авдеевка. В Соледаре и Артемовске НМ ДНР зашла в черту городов, бои идут в промзонах. Басурин отметил, что Марьинка контролируется на две трети, Пески также взяты не в полном объеме.

Замглавы НМ ДНР также отметил, что штурм Авдеевки не планируется: ее окружат, «чтобы потом охватить: те украинские военные, которые остаются в городе, окажутся в плену или погибнут».

Ранее стало известно, что бойцы ДНР начали штурм поселка Зайцево. Отмечается, что поселок имеет стратегическое значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга.

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Алевтина Запольская
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