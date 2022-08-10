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Бойцы ДНР начали штурм Зайцево

WarGonzo: бойцы народной милиции ДНР начали штурм поселка Зайцево

Фото: РИА Новости

Бойцы народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) начали штурм поселка Зайцево. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Уточняется, что 3-я бригада 1-го корпуса НМ ДНР вошла на окраины поселка. «Поселок имеет стратегическое значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в районе поселка Зайцево в Донбассе идет сильный бой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил», и призвал жителей Горловки «оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу».

Во вторник, 9 августа, сообщалось, что части народных милиций Донецкой и Луганской народных республик ведут бои с ВСУ в Соледаре при поддержке артиллерии и российской авиации, столкновения происходят в районе завода Knauf.

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Варвара Кошечкина
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