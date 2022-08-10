В Горловке рассказали о сильном бое в Зайцево

Мэр Горловки Приходько сообщил о сильном бое в районе поселка Зайцево

В районе поселка Зайцево в Донбассе идет сильный бой. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил», и призвал жителей Горловки «оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу».

Ранее сообщалось, что подразделения Народных милиций (НМ) Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке артиллерии и российской авиации начали продвижение вглубь города Соледар. Позднее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что силам НМ республики удалось взять под контроль объекты и территорию завода Knauf в населенном пункте.