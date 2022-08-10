Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Горловке рассказали о сильном бое в Зайцево

Мэр Горловки Приходько сообщил о сильном бое в районе поселка Зайцево

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В районе поселка Зайцево в Донбассе идет сильный бой. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил», и призвал жителей Горловки «оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу».

Ранее сообщалось, что подразделения Народных милиций (НМ) Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке артиллерии и российской авиации начали продвижение вглубь города Соледар. Позднее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что силам НМ республики удалось взять под контроль объекты и территорию завода Knauf в населенном пункте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Американский дипломат назвал «друзей» Путина в НАТО
Россиянка разбилась насмерть накануне дня рождения
16-летний подросток с отверткой тяжело ранил девушку с ребенком
«Ростех» запретил сотрудникам уходить в отпуск из-за гособоронзаказа
Соцслужбы Испании отобрали у россиянки двух несовершеннолетних детей
Стало известно о нестабильном состоянии отравившей трех внуков россиянки
«Калашников» раскрыл особенности применения «Куб-БЛА» и «Ланцета»
Начинающие бизнесмены захотели работать в России
Саудовский дипломат умер на конференции в Египте
Российского депутата объявили в розыск по делу о дискредитации армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.