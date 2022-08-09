Силы ДНР и ЛНР начали продвижение вглубь Соледара

Силы ДНР и ЛНР начали зачистку от ВСУ завода Knauf в Соледаре при поддержке ВС России

Части народных милиций (НМ) Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Соледаре, столкновения происходят в районе завода Knauf. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот завод, с этой стороны песочный карьер. Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать», — сообщил разведчик отдельного батальона НМ ЛНР.

По словам бойцов союзных сил, ВСУ минируют оставляемые позиции минами «Лепесток», ведут контрбатарейную борьбу, мешая работе союзной артиллерии, а также глушат беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

«Сейчас отработал наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. Отработал, как было слышно по рации, успешно», — рассказал о поддержке союзного наступления бронетехникой разведчик.

Накануне бывший офицер ВСУ, служивший на оружейных складах под Соледаром, рассказал о подземных укрытиях времен СССР под городом, там могут укрываться и украинские военные.