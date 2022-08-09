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Бывший офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях в Соледаре

Бывший офицер ВСУ рассказал об укрывшихся в соляных рудниках украинских военных в Соледаре

Фото: Marko Djurica / Reuters

Бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), служивший на оружейных складах под Соледаром, рассказал о подземных укрытиях времен СССР под городом. Его интервью публикует «Комсомольская правда».

Отмечается, что военные ВСУ могут укрываться в глубоких соляных рудниках. Речь идет о примерно 300 километрах подземных коммуникаций, «по которым, при желании, можно на бешеной скорости кататься на КамАЗе».

«Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152-й горизонт. (...) Это значит — на глубине 152 метра под уровнем моря», — рассказал военкору Александру Коцу бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев. Он также сообщил о нескольких хранилищах, длина каждого — по 150-200 метров. Всего там находятся тысячи вагонов с оружием.

На вопрос о том, хранится ли оружие в вагонах, Шанаев ответил отрицательно. Он указал, что оружие в этих вагонах только привозили.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о ходе наступления на Соледар. По его словам, силы республики заняли стратегические плацдармы в районе города. Марочко отметил, что с занятых военнослужащими плацдармов будет развиваться дальнейшее наступление.

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Алина Гончарова
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