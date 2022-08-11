Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили о позитивных сдвигах в районе трех городов

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В районе Артемовска, Соледара и Северска в ходе спецоперации отмечаются позитивные сдвиги. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил в эфире Первого канала.

По словам офицера, в агломерации трех городов подразделения НМ ЛНР демонстрируют «существенные успехи», которые позволяют «смотреть с оптимизмом на происходящее».

Материалы по теме:
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

«Сейчас в агломерации Артемовск, Соледар и Северск есть ряд позитивных сдвигов. Прежде всего хочу отметить, что наши подразделения уже с северо-востока зашли в населенный пункт Артемовск, закрепились здесь и продолжают развивать успех вглубь данного населенного пункта», — отметил он.

Марочко также уточнил, что за прошедшие сутки подразделения Народной милиции существенно продвинулись и на северодонецком направлении. «Можно говорить о том, что они находятся недалеко от центра города Соледар. Касаемо Северска, то там ситуация немного иная, там сейчас наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых позициях, вместе с тем мы выявляем огневые точки противника, подавляем, планомерно уничтожаем как живую силу, так и технику противника», — добавил подполковник.

Ранее заместитель начальника НМ Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что подразделения ДНР планируют окружить Авдеевку. При этом он подчеркнул, что на данный момент в населенный пункт никто не входит и входить пока не планирует.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
На Украине заметили движение в сторону смены власти
Звезда «Эйфории» рассказал о переломе черепа в пятницу 13-го
Сбер восстановил доступ к приложению после сбоя
Стало известно о сроках возвращения Леонида Ярмольника в Россию
Пластический хирург назвал самые популярные операции у миллениалов
Глава Союза журналистов пообещал следить за делом Баязитовой
Кокорина вернули к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
Россия понадеялась на здравый смысл ЕС в вопросе выдачи шенгенских виз
Психологи объяснили маниакальную страсть некоторых людей к селфи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.