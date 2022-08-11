В ЛНР заявили о позитивных сдвигах в районе трех городов

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска

В районе Артемовска, Соледара и Северска в ходе спецоперации отмечаются позитивные сдвиги. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил в эфире Первого канала.

По словам офицера, в агломерации трех городов подразделения НМ ЛНР демонстрируют «существенные успехи», которые позволяют «смотреть с оптимизмом на происходящее».

«Сейчас в агломерации Артемовск, Соледар и Северск есть ряд позитивных сдвигов. Прежде всего хочу отметить, что наши подразделения уже с северо-востока зашли в населенный пункт Артемовск, закрепились здесь и продолжают развивать успех вглубь данного населенного пункта», — отметил он.

Марочко также уточнил, что за прошедшие сутки подразделения Народной милиции существенно продвинулись и на северодонецком направлении. «Можно говорить о том, что они находятся недалеко от центра города Соледар. Касаемо Северска, то там ситуация немного иная, там сейчас наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых позициях, вместе с тем мы выявляем огневые точки противника, подавляем, планомерно уничтожаем как живую силу, так и технику противника», — добавил подполковник.

Ранее заместитель начальника НМ Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что подразделения ДНР планируют окружить Авдеевку. При этом он подчеркнул, что на данный момент в населенный пункт никто не входит и входить пока не планирует.