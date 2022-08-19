Россиянин погиб при спуске с вулкана на Камчатке

СКР по Камчатскому краю: при спуске с Мутновского вулкана на Камчатке погиб россиянин

Российский турист погиб на вулкане в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР) по краю.

Происшествие случилось в четверг, 18 августа. По данным следствия, 44-летний мужчина прибыл в регион в составе туристической группы, состоящей из 20 человек. Во время спуска с Мутновского вулкана в южной части полуострова путешественнику резко стало плохо, после чего он умер.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в августе российский гид группы туристов умер на Камчатке во время сплава по реке Опала. Уточняется, что мужчина скончался после проведения пешего и водного маршрута в Усть-Большерецком районе.

