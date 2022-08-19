Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянин погиб при спуске с вулкана на Камчатке

СКР по Камчатскому краю: при спуске с Мутновского вулкана на Камчатке погиб россиянин

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Российский турист погиб на вулкане в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР) по краю.

Происшествие случилось в четверг, 18 августа. По данным следствия, 44-летний мужчина прибыл в регион в составе туристической группы, состоящей из 20 человек. Во время спуска с Мутновского вулкана в южной части полуострова путешественнику резко стало плохо, после чего он умер.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в августе российский гид группы туристов умер на Камчатке во время сплава по реке Опала. Уточняется, что мужчина скончался после проведения пешего и водного маршрута в Усть-Большерецком районе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Врач с Первого канала раскрыл основные признаки слабого иммунитета
На концерте Mötley Crüe пострадал упавший с верхнего этажа стадиона мужчина
Киев призвали «остыть» в вопросе контрнаступления на Херсон
Уровень пожарной опасности в Московском регионе повысили до «чрезвычайного»
В Норвегии заявили об опасениях относительно отстранения сборных от Олимпиады
В России предложили построить Берия Центр
Россиянин погиб при спуске с вулкана на Камчатке
МВД начало розыск осужденного за крупнейшую взятку в истории России депутата
Семенович показала фото в купальнике в ответ на вопрос про размер груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.