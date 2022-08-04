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Российский гид группы туристов умер на Камчатке во время сплава

66-летний гид группы туристов умер на Камчатке во время сплава

Фото: Pixabay

Следователи на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гиды российской группы тристов в ходе сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю, передает ТАСС.

По данным следствия, 66-летний мужчина, который прибыл в регион 27 июля в составе группы туристов из Московской области, провел пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе.

«При сплаве по реке Опала, мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо и он скончался», — отметили в следственном управлении.

Ранее жительница Башкирии умерла в чане для купания на базе отдыха в Иглинском районе республики. По данным следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону, 33-летняя россиянка отдыхала на базе вместе с подругой. Женщину нашли мертвой в ночь на 21 июля. Предположительно, она залезла в чан с водой, уснула и захлебнулась.

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Марина Совина
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