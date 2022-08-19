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Российские ТЦ встали перед трудным выбором

Эксперт Протопопов: ТЦ должны выбрать путь развития после ухода иностранных брендов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

После ухода иностранных брендов российские торговые центры встали перед трудным выбором — владельцы должны определить путь, по которому их объекты станут развиваться в дальнейшем. Об этом рассказал основатель группы компаний GGroup Евгений Протопопов, оценка эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первом полугодии 2022 года спрос на аренду в ТЦ России снизился на 6,6 процента относительно аналогичного периода 2021-го. Новые арендаторы не могут быстро заменить все ушедшие бренды. Однако интерес к российской продукции растет, а вместе с ним и количество отечественных торговых точек в ТЦ. Так, в Перми в начале года на долю российских брендов в комплексах приходилось 15-20 процентов, тогда как сейчас они составляют 45-55 процентов.

Наблюдается повышенный спрос на покупку и аренду небольших помещений. Наиболее популярными являются площади до 30 квадратных метров, затем идут помещения в 50-100 квадратных метров. В то же время площади от 150 квадратных метров приобретают и снимают реже.

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ТЦ могут продолжить развиваться в изначальном виде или же поменять концепцию. Протопопов считает, что комплексы начнут адаптироваться под новые реалии. «В уже построенных объектах будет расти доля досуговых арендаторов, а проектируемые проекты будут гораздо компактнее своих предшественников. При этом больше внимания будет уделено работе с уличным и автомобильным трафиками, а ключевыми арендаторами таких проектов станут пункты выдачи, небольшие торговые точки, сетевые магазины и фермерские лавки», — заявил эксперт.

В июле крупным торговым центрам в России предсказали запустение. К концу 2022 года доля свободных площадей может достичь до 30 процентов при условии ухода с рынка всех компаний, которые заявили о приостановке деятельности в стране.

Александра Качан
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