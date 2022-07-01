Крупным российским торговым центрам предсказали запустение

РБК: доля свободных площадей в крупных торговых центрах повысится до 30% к концу 2022 года

Крупным торговым центрам в России предрекли запустение к концу 2022 года — доля свободных площадей к этому сроку может повыситься до 30 процентов. Такой сценарий предсказали опрошенные РБК эксперты.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, общий уровень свободных площадей в торговых центрах Москвы по итогам текущего года может достигнуть 15-20 процентов — это рекордный уровень с 2010 года. При позитивном сценарии, отмечают аналитики, опустение может составить 10-12 процентов.

Такой вариант предусматривает плавный рост доли свободных площадей и постепенное восстановление активности арендаторов. Однако, как считает президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко, предпосылок для него нет — специалист ожидает 15-процентного опустения ТЦ к концу 2022 года.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева предположила, что доля пустых площадей может вырасти до 17 процентов, если владельцы ТЦ не найдут, кем заменить уходящих западных ретейлеров. По прогнозам директора департамента торговой недвижимости Accent Capital Светланы Кузьминой, цифра достигнет 30 процентов при условии ухода с российского рынка всех компании, которые заявили о приостановке деятельности в стране.

В целом по России, как предсказывают специалисты, может освободиться около трех миллионов квадратных метров торговых площадей. При этом, согласно данным Nikoliers, общая площадь ТЦ в стране достигает 30 миллионов квадратных метров.

Сильнее всего, по словам экспертов, пострадают «сверхкрупные» (площадь которых более 80 тысяч «квадратов») торговые центры за пределами МКАД. Партнер Nikoliers Анна Никандрова пояснила, что в таких комплексах на приостановившие в работу в России бренды приходится от 25 до 45 процентов. В крупных ТЦ есть уникальные арендаторы, не имеющие альтернатив на рынке, как, например, IKEA. С уходом таких компаний у клиентов пропадет смысл ехать на МКАД, так как те же самые магазины можно найти внутри города. Маленькие ТЦ оказались в более выигрышной ситуации — у них почти нет международных операторов из-за несоответствия формату.

Ранее стало известно, что торговые центры в России начали меняться ради сохранения трафика. Владельцы ТЦ занимаются расширением фуд-холлов, фитнес-залов и салонов красоты. Специалисты считают, что таким образом не удастся полностью заменить якорных арендаторов, на долю которых приходится основной трафик, однако это поможет повысить посещаемость в проблемных галереях и привлечь новую аудиторию.