VPN-сервисы для iPhone оказались опасными

ArsTechnica: VPN-сервисы на iPhone недостаточно скрывают интренет-соединение

IT-специалисты выяснили, что VPN-сервисы в экосистеме Apple могут недостаточно скрывать передаваемые данные. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

На проблему обратил внимание известный исследователь безопасности Майкл Горовиц. Специалист протестировал интернет-соединение на нескольких устройствах Apple и выяснил, что различные сервисы, которые должны обеспечивать безопасность трафика, оказались недостаточно эффективными. «VPN на iOS не работают», — заключил автор.

По словам Горовица, любой VPN-сервис должен предоставлять устройству новый IP-адрес, DNS-серверы и туннель для трафика. Однако на iOS и iPadOS — ОС для iPhone и iPad — такие сервисы не прерывают установленные до активации программы соединения, то есть не обеспечивают полную безопасность. «Данные покидают устройство iOS за пределами VPN-туннеля», — заметил эксперт.

Специалист протестировал VPN-сервисы на iPhone и iPad. Последний раз автор проверял эффективность сервисов на актуальной версии iOS 15.6 и заключил, что Apple все еще не исправила недостаток. Горовиц подчеркнул, что проблема может быть незаметной для обычных пользователей VPN, но она существует. Журналисты ArsTechnica обратились к Apple за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В начале июля специалисты Роскачества дали советы по выбору хорошего VPN-сервиса. Эксперты рекомендовали остановиться на платном приложении с хорошим рейтингом и уровнем доверия.