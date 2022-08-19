В России более половины врачей выступили за возврат антиковидных ограничений

РБК: 56,5% российских врачей выступили за антиковидные ограничения

В России более половины медиков на фоне роста числа заражений коронавирусом выступили за возврат антиковидных ограничений. Так, согласно результатам опроса в мобильном приложении «Справочник врача», возвращение подобных мер поддержали бы 56,5 процента респондентов, передает РБК.

В свою очередь против подобных мер выступили 43 процента медицинских работников. Среди главных причин негативного отношения к ограничениям оказались отсутствие ресурсов для их реального выполнения, уменьшение зарплат не работавшим с COVID-19 специалистам, отсутствие доверия Минздраву и властям и недовольство «фактором принуждения». Речь идет об ограничениях, подобных тем, что были введены в условиях пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах.

84 процента медиков заверили, что ранее соблюдали все вводимые антиковидные ограничения, а 88,7 процента участников опроса рекомендовали соблюдать их своим пациентам. По мнению 56,5 процента медиков подобные меры способны улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Не разделяют убеждения коллег 24,4 процента респондентов.

Опрос проводился с 10 по 16 августа, в нем приняли участие 1627 врачей-специалистов. Всего в мобильном приложении «Справочник врача» зарегистрированы свыше 763 тысяч медиков из 85 российских регионов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вновь носить маски из-за роста случаев COVID-19.