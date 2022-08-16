Россиян призвали соблюдать масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим и ревакцинироваться

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать масочный режим в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — заявил он журналистам в ходе поездки в Читу.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что в России заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в ближайшие две недели. Специалист также сообщил о снижении летальности новых вариантов коронавируса и об увеличении их распространяемости.

11 августа стало известно, что в Калининградской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом гражданам вновь рекомендовали носить маски в общественных местах и в транспорте, если невозможно обеспечить социальную дистанцию. Это в особенности касается пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.