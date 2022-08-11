В российском регионе вновь рекомендовали носить маски

Роспотребнадзор вновь рекомендовал носить маски в Калининградской области из-за COVID-19

Региональное управление Роспотребнадзора по Калининградской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 вновь рекомендовало носить маски в общественных местах и в транспорте, если невозможно обеспечить социальную дистанцию. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что рекомендация в особенности касается пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

«В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией Управление Роспотребнадзора по Калининградской области напоминает о мерах профилактики. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать маски в транспорте и общественных местах, где соблюдать социальную дистанцию не представляется возможным», — говорится в тексте.

В ведомстве также напомнили о необходимости вакцинироваться от коронавируса каждые полгода. «Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее россиянам назвали главные зоны риска заражения COVID-19 на курортах. По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, главными зонами риска заражения COVID-19 являются не только пляжи, но и закрытые помещения: кафе, ночные клубы и общественный транспорт. Кроме того, вероятность инфицироваться больше, если человек добирается на отдых «на перекладных» и использует несколько видов транспорта.