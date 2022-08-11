Россиянам назвали главные зоны риска заражения COVID-19 на курортах

Иммунолог Крючков заявил о риске заразиться COVID-19 на отдыхе в общественном транспорте

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что риск заразиться коронавирусом возрастает при смене нескольких видов транспорта — именно такой способ используют российские туристы, чтобы добраться до популярных курортов. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам Крючкова, главными зонами риска заражения COVID-19 являются не только пляжи, но и закрытые помещения: кафе, ночные клубы и общественный транспорт. Кроме того, вероятность инфицироваться больше, если человек добирается на отдых «на перекладных» и использует несколько видов транспорта.

Мерами защиты от заражения врач назвал использование масок в поездах и самолетах, обработку рук санитайзерами и соблюдение дистанции. Кроме того, он порекомендовал делать прививку за три или минимум две недели до поездки.

«Тогда к моменту путешествия сформируется крепкий иммунитет. Если турист спохватился в последний момент, то эффект окажется слабее. Но со временем иммунитет все равно сформируется, поэтому прививаться надо», — напомнил иммунолог про самую главную меру предосторожности.

Ранее в феврале россиянам дали советы по планированию поездок на фоне роста заболеваемости COVID-19. По словам экспертов, в случае вынужденного отказа от тура вернуть деньги за его покупку помогут возвратные билеты.