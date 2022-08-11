Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали главные зоны риска заражения COVID-19 на курортах

Иммунолог Крючков заявил о риске заразиться COVID-19 на отдыхе в общественном транспорте

Фото: Shutterstock

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что риск заразиться коронавирусом возрастает при смене нескольких видов транспорта — именно такой способ используют российские туристы, чтобы добраться до популярных курортов. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам Крючкова, главными зонами риска заражения COVID-19 являются не только пляжи, но и закрытые помещения: кафе, ночные клубы и общественный транспорт. Кроме того, вероятность инфицироваться больше, если человек добирается на отдых «на перекладных» и использует несколько видов транспорта.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Мерами защиты от заражения врач назвал использование масок в поездах и самолетах, обработку рук санитайзерами и соблюдение дистанции. Кроме того, он порекомендовал делать прививку за три или минимум две недели до поездки.

«Тогда к моменту путешествия сформируется крепкий иммунитет. Если турист спохватился в последний момент, то эффект окажется слабее. Но со временем иммунитет все равно сформируется, поэтому прививаться надо», — напомнил иммунолог про самую главную меру предосторожности.

Ранее в феврале россиянам дали советы по планированию поездок на фоне роста заболеваемости COVID-19. По словам экспертов, в случае вынужденного отказа от тура вернуть деньги за его покупку помогут возвратные билеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
На Украине усомнились в компетенциях офицеров ВСУ в Артемовске
Стало известно о нехватке учителей для детей украинских беженцев в Германии
Зеленского призвали признать правоту доклада Amnesty International
Семин дал совет Дзюбе
Длинная очередь выстроилась за тестами на COVID-19 в Москве
Россиянам назвали главные зоны риска заражения COVID-19 на курортах
Молдавия нашла независимых аудиторов для оценки долга перед «Газпромом»
Российский хакер опубликовал данные сотрудников производителя HIMARS
Жители юга Москвы поделились воспоминаниями о лихих 90-х
Росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ со взрывчаткой и знаками отличия НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.