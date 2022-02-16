Россиянам дали советы по планированию поездок на фоне вспышки омикрон-штамма

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко дал российским туристам советы по планированию путешествий на фоне вспышки коронавируса. Его слова передает радио Sputnik.

Эксперт отметил, что быстрое распространение омикрон-штамма делает эпидемиологическую ситуацию во многих странах непредсказуемой, что затрудняет планирование поездок. При этом в случае вынужденного отказа от тура вернуть деньги за его покупку помогут возвратные билеты.

«Невыезды бывают по разным причинам, например, критерием может стать эпидемиологическая ситуация в конкретной стране. Важно помнить, что невозвратные билеты под такую страховку вряд ли подойдут, так что возвратные тарифы — дополнительная страховка вашего путешествия», — посоветовал он. Также Осауленко отметил, что в случае отказа от поездки на отдых по собственной инициативе, например, из-за опасений заразиться во время поездки, можно попытаться перенести тур.

Кроме того, специалист порекомендовал отечественным туристам, опасающимся планировать отдых заранее, приобретать горящие путевки. «Человек избавляет себя от рисков, связанных с возможным изменением эпидемиологической ситуации в той стране, в которой он намерен отдохнуть», — пояснил эксперт и добавил, что многие туроператоры идут навстречу клиентам и соглашаются на минимальную предоплату при оформлении путевок. Таким образом, большую часть суммы турист сможет внести непосредственно перед путешествием, минимизируя риски.

Ранее в феврале генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин рассказал, что с середины января 2021 года зафиксирован рост числа обращений россиян, которые хотят вернуть или обменять авиабилет из-за болезни. Эксперты напомнили, чтобы вернуть деньги, туристам необходимо подтвердить болезнь с помощью документов.

