Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог Нетесов спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в ближайшие две недели

В России заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в ближайшие две недели. Об этом, называя сроки улучшения ситуации с коронавирусом, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в интервью «Известиям».

По его словам, пока точно нельзя сказать, прошла ли россия пик заболеваемости COVID_19. Нетесов считает, что точный прогноз по развитию ситуации с инфекцией можно будет сделать к концу следующей недели.

«Но, судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас этот пик должен пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели и почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели», — сказал Нетесов.

Он считает, что в России немало случаев незарегистрированных заболеваний. Специалист также сообщил о снижении летальности новых вариантов коронавируса и об увеличении их распространяемости.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» инфекционист Андрей Поздняков заявлял, что пик заболеваемости COVID-19 в России растянется по времени и будет достаточно продолжительным. «Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет», — считает специалист.

