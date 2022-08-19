Российские банки начнут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

РБК: Альфа-банк и МКБ начнут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

Россияне смогут получить отсрочку на первый взнос по ипотеке. Такие условия некоторые банки предоставят клиентам, которые могут купить новое жилье только после продажи имеющегося, сообщает РБК.

В июне 2022 года Альфа-банк совместно с застройщиком «Инград» начал одобрять ипотеку на новостройки с возможностью перечисления первого взноса в рассрочку до 24 месяцев. Московский кредитный банк (МКБ) позволяет получить ипотеку с отсрочкой на три месяца при условии, что в сделке участвует работающий с их компанией по спецпрограммам девелопер. Директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев добавил, что после завершения тестирования нововведения будет рассмотрена возможность увеличения срока отсрочки.

По словам Селезнева, на данный момент 40–60 процентов клиентов используют в качестве первоначального взноса средства от продажи старой недвижимости, в то время как в прошлом доля таких заемщиков составляла 15 процентов. «Дом.РФ» также рассматривает возможность запуска программы, которая даст возможность перечислять стартовый взнос постепенно. При этом в ВТБ сообщили, что не собираются вводить подобную опцию.

Ранее в августе в Национальном агентстве кредитных рейтингов предсказали, что к концу 2022 года число ипотечных кредитов в России упадет на 30–35 процентов. Прогнозы указывают на то, что всего будет выдано около 1,2 миллиона ипотечных кредитов, общий объем которых составит 4,55 триллиона рублей — на 10–20 процентов ниже рекордного показателя 2021 года.