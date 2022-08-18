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Предсказано будущее ипотечного рынка в России

«Ъ»: число ипотечных кредитов в России упадет на 30-35 процентов в 2022 году

Фото: Lenta.ru

В 2022 году число выданных в России ипотечных кредитов упадет на 30-35 процентов. Такое будущее рынка предсказали в Национальном агентстве кредитных рейтингов (НКР), сообщает «Коммерсантъ».

Согласно прогнозам, будет выдано около 1,2 миллиона ипотечных кредитов. Общий объем составит примерно 4,55 триллиона рублей — лучше результатов 2020 года, но на 10-20 процентов ниже рекордного показателя 2021 года. В НКР считают, что рост объема кредитования обеспечит резкое увеличение средней займа.

«Итоговое частичное восстановление сегмента обеспечит средний чек, который вырастет примерно на четверть. Уже в августе он, вероятно, превысит 4 миллиона рублей, а по итогам года может приблизиться к 4,2 миллиона рублей», — заявили в агентстве. Отмечается, что летом рынок кредитования начал восстанавливаться. В июне объем выдачи составил 253 миллиарда рублей, в июле — 347 миллиардов.

Ранее в августе в Госдуме захотели списать ипотеку для некоторых россиян. Замглавы комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая выступила с предложением закрывать ипотеку при рождении второго или третьего ребенка.

Александра Качан
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