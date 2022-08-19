Кардиолог дал советы о действиях при запахе гари

Кардиолог Минздрава Бойцов призвал людей с болезнями сердца закрыть окна при запахе гари

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, что необходимо делать людям с болезнями сердца при запахе гари. Его слова приводит РИА Новости.

Бойцов дал советы, какие действия нужно предпринять при запахе гари, и порекомендовал закрыть окна. Желательно, чтобы в помещении был кондиционер или его окна смотрели не на солнечную сторону.

«В период распространения природных пожаров и задымлений гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при возможности необходимо переехать в то место, где задымление отсутствует или выражено значительно меньше (другой район города, за город)», — призвал он.

Если пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниям проходит лечение, то ему необходимо следовать врачебным предписаниям, включая прием лекарственных препаратов.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары запечатлели на видео с коптера. Дым от возгорания дошел до Москвы. Второй день жители ряда районов столицы жалуются на запах гари.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что, согласно данным на утро 18 августа, в регионе сохраняются три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.