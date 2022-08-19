На Херсонщине задержали братьев-наводчиков ВСУ

В Херсонской области задержали двух братьев-наводчиков ВСУ, причастных к гибели семьи

В Херсонской области правоохранители задержали двоих братьев, которые наводили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку Брилевка, передает ТАСС. В результате обстрела погибла семья.

«Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты», — рассказал один из задержанных.

29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брилевке, позже в администрации региона заявили о гибели от обстрела двоих взрослых и троих детей.

Накануне в Запорожской области сообщили об обстреле Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, ТЭС важна для функционирования Запорожской атомной электростанции, по которой этой ночью ВСУ ударов не нанесли.