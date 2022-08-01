Тела трех детей нашли на месте обстрела в Херсонской области

В Херсонской области после обстрела нашли погибшей семью из пяти человек

Тела пяти человек, среди которых трое детей, нашли в поселке Брилевка Херсонской области на месте обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что среди погибших детей две девочки и один мальчик. Их вместе со взрослыми засыпало в подвале дома после удара ракеты. До этого погибшие числились пропавшими без вести, они члены одной семьи.

Ранее сообщалось, что задержаны три человека, которые передавали ВСУ данные для удара по Брилевке. Они являются местными жителями.

29 июля ВСУ нанесли серию ударов в районе Каховской гидроэлектростанции.