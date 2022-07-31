Под Херсоном задержаны передававшие ВСУ данные для удара наводчики

Стремоусов заявил о задержании наводчиков, передававших ВСУ данные для удара по Брилевке

Три человека, которые передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для удара по селу Брилевка в Херсонской области, задержаны. Об этом заявил заместитель главы гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.

Задержанными являются местные жители, уточнил он.

В результате удара ВСУ по селу примерно 70 домов получили повреждения, семья из пяти человек числится пропавшей без вести.