Работники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы

Сотрудники ЗАЭС записали видео, в котором призвали Киев прекратить обстрелы станции

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы станции.

Видео были опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым расположен объект.

Кроме того, ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС было опубликовано открытое письмо, подписанное более чем 50 сотрудниками станции, с призывами прекратить обстрелы.

«Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольного украинским войскам — прим. «Ленты.ру»). Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди», — заявил действующий сотрудник станции Андрей Луганый.

Ранее сообщалось, что обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС стала причиной звонка президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину. Лидеры стран пришли к выводу, что необходимо в скором времени направить на место миссию МАГАТЭ.