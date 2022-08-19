Названа главная причина звонка Макрона Путину после долгого перерыва

Политолог Обичкина назвала главной причиной звонка Макрона Путину ситуацию с ЗАЭС

Главной причиной звонка президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину стала обеспокоенность ситуацией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Важная тема во Франции

Тема ЗАЭС сейчас сильно волнует правящие круги и СМИ Франции. Именно обеспокоенность этим вопросом политолог назвала причиной возобновления общения политиков после долгого перерыва.

«Макрон уже призывал российские власти оставить Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона очень серьезно бьет тревогу по поводу того, что это может быть вторым Чернобылем», — объяснила она.

Не страх ядерной атаки со стороны России, а страх того, что военные действия происходят вблизи активной атомной электростанции, страх аварии на ядерном объекте — это главная тема, которая обсуждается во Франции Евгения Обичкина политолог

Ситуация с ЗАЭС Запорожская АЭС — самая мощная в Европе. Она расположена в городе Энергодар Запорожской области Украины. Российские военные с марта контролируют южную и центральную части региона, в том числе Энергодар и территорию самой АЭС. При этом станцией управляют украинские операторы. Минобороны России сообщает о регулярных обстрелах станции со стороны Украины

Пресс-служба Кремля уточнила, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Также речь шла об обстрелах ЗАЭС. Президенты пришли к выводу, что необходимо в скором времени направить на место миссию МАГАТЭ. По мнению Евгении Обичкиной, это сложно назвать хорошим итогом беседы.

«Значимым результатом был бы результат, которого в свое время добился президент Франции Николя Саркози. Благодаря своему посредничеству он добился прекращения военных действий и подписания соглашения плана Медведева — Саркози грузинской и российской стороной. Но до этого очень далеко. Однако французские правящие круги будут заинтересованы предпринимать что-то в этом плане», — отметила она.

Долгая пауза

После начала специальной операции России на Украине лидеры двух стран регулярно созванивались. Последний раз политики общались по телефону 28 мая во время трехсторонней беседы с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Переговоры прекратились из-за их неудовлетворительного результата для Парижа, утверждает Обичкина.

«Сегодня для европейцев настала ситуация цугцванга, когда они из моральных соображений не могут заставить президента Украины пойти на мирные переговоры с Москвой, потому что он отстаивает очень жесткую позицию. Для переговоров ему нужно, чтобы российские войска отошли со всех занимаемых территорий. В то же время очевидно, что российская сторона не пойдет на условия, которые предложены украинским президентом. Ситуация тупика делает все возможные на сегодняшний день демарши контрпродуктивными и, соответственно, это снижает авторитет того, кто пытается содействовать этим переговорам», — сказала Евгения Обичкина.

Активное содействие переговорам, попытки привести к мирному разрешению этого спора не увенчались успехом, поэтому в результате он будет проигравшим политиком, а ему этого не хочется Евгения Обичкина политолог

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Путин и Макрон перестали созваниваться.