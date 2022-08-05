В Кремле объяснили длительное отсутствие телефонных разговоров Путина с Макроном

Песков заявил, что Путин и Макрон не созваниваются, потому что пока не настал момент

Президент России Владимир Путин созвонится с французским коллегой Эммануэлем Макроном в любую минуту, если будет такая необходимость. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент», — объяснил пресс-секретарь длительное отсутствие контактов глав государств и добавил, что в настоящее время нужды в подобном диалоге нет.

Путин и Макрон не общались уже более двух месяцев. Их последний телефонный разговор состоялся 28 мая — тогда в беседе также принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последние двусторонние переговоры были в начале мая. При этом с президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер разговаривал 1 августа — диалог продлился более трех часов.

30 июня Макрон заявил, что готов к общению с Путиным всегда, когда это необходимо. Он подчеркнул, что созванивается с российским лидером чаще, чем это делает его американский коллега Джо Байден.