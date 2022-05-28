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Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Путин в телефонном разговоре с Макроном и Шольцем обсудил ситуацию на Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вновь провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», — сказано в публикации.

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Российский лидер уделил отдельное внимание находящемуся «в замороженном состоянии по вине Киева переговорному треку». Он подтвердил готовность российской стороны возобновить диалог.

Путин акцентировал внимание на «опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием» и предупредил о возможных рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон призвали президента России Владимира Путина немедленно установить перемирие на Украине. Европейские лидеры также настаивали на выводе российских войск с территории Украины. Помимо этого, Путина призвали начать переговоры напрямую с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Виктория Кондратьева
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