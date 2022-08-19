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Макрон позвонил Путину

Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили по телефону Запорожскую АЭС
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. По данным службы, Путин подчеркнул, что систематические обстрелы территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ создают угрозу масштабной катастрофы, которая может привести к радиационному заражению обширных территорий.

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку», — сказано в заявлении. Отмечается, что Путин подтвердил готовность оказать содействие экспертам агентства.

Российский лидер напомнил Макрону о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате удара Киева погибли украинские военнопленные.

Сообщается, что Путин рассказал французскому коллеге о ходе реализации соглашения по экспорту украинского зерна и российских продуктов на мировые рынки. «Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», — передали в Кремле.

30 июня Макрон заявил, что готов к общению с Путиным всегда, когда это необходимо. Он подчеркнул, что созванивается с российским лидером чаще, чем это делает его американский коллега Джо Байден. При этом Путин и Макрон не общались уже более двух месяцев. Их последний телефонный разговор состоялся 28 мая.

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Виктория Кондратьева
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