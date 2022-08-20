Диетолог раскрыла пользу яблок

Диетолог Соломатина: содержащийся в яблоках кверцетин способствует укреплению сосудов

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Life.ru назвала полезные свойства яблок.

«В яблоках есть витамин С, есть антиоксиданты, которые защищают этот витамин С от разрушения. В них есть железо, хотя оно негемовое», — сообщила она.

Специалист отметила, что в этих фрукты также содержатся ценные пектины — растворимая клетчатка, благодаря которой из организма выводятся токсины, радионуклиды и излишки холестерина. Также яблоках содержится кверцетин, который способствует укреплению сосудов.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал неожиданное полезное свойство дыни. Она заменяет обычные сладости и служит источником фолиевой кислоты и бета-каротина.