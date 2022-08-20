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В офисе Зеленского объяснили отсутствие Арестовича в списках советников

Советник главы офиса Зеленского заявил, что Арестович является «советником всего офиса»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил отсутствие Алексея Арестовича в официальных списках. В своем Telegram-канале он отметил, что Арестович является «советником всего офиса вместе».

Отвечая на возникшие у сотрудников украинских СМИ вопросы, Подоляк заметил, что Арестович не является ни советником главы офиса Владимира Зеленского, ни советником любого из его замов. «Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», — написал он, заверив, что Арестович считается советником офиса по должностному расписанию.

Обращаясь к журналистам, он посоветовал внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию.

Ранее сообщалось, что журналисты издания «Украинская неделя» подали официальный запрос в офис, получили список из 46 советников высшего руководства Украины, однако Арестовича там не нашли — утверждается, что его фамилии не оказалось среди штатных и внештатных советников.

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Варвара Кошечкина
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