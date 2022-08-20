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Арестовича не нашли в списках советников Зеленского

РИА Новости: Алексея Арестовича не оказалось в списках советников офиса Зеленского

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Алексея Арестовича не оказалось в списке советников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на издание «Украинская неделя» сообщает РИА Новости.

Журналисты издания подали официальный запрос в офис, получили список из 46 советников высшего руководства Украины, однако Арестовича там не нашли — утверждается, что его фамилии нет среди штатных и внештатных советников.

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Варвара Кошечкина
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