Советник Зеленского выступил против его призыва запретить выдачу виз россиянам

Советник Зеленского Арестович выступил против призыва запретить выдачу виз всем россиянам

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал предложение главы государства о введении запрета на выдачу виз всем россиянам. Его слова приводит газета Washington Post.

Арестович выступил против призыва Зеленского запретить выдачу виз всем россиянам и отметил, что это требование не должно касаться всех граждан. «Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности», — подчеркнул он.

По мнению Арестовича, при введении запрета на выдачу виз следует быть «более избирательными». По его мнению, необходимо объявить ограничения для сторонников российского президента Владимира Путина. Арестович признал, что определить это будет «технически сложно». Возможно, поэтому офис Зеленского пришел к выводу, что «легче запретить всем».

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, включая прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».