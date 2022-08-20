В России выступили против размещения картинок о вреде алкоголя на бутылках

В Роскачестве выступили против иллюстраций о вреде алкоголя на бутылках спиртного

В Роскачестве выступили против размещения иллюстраций о вреде алкоголя на бутылках. Об этом сообщила заместитель руководителя организации Елена Саратцева, передает РИА Новости.

По ее словам, это может снизить темпы развития виноделия в России, поскольку «сократит площадь для нанесения обязательной информации о маркировке или сделает ее нечитаемой». При этом эксперт отметила, что в Роскачестче выступают за борьбу с чрезмерным употреблением алкоголя.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал, что в России готовят законопроект, предлагающий наносить на спиртные напитки картинки, показывающие негативные последствия употребления алкоголя. Похожие иллюстрации ввели для табачной продукции в 2008 году.

Через четыре года Минздрав России утвердил список изображений о вреде курения, которые необходимо размещать на упаковках табачных изделий.

Ранее 17 августа депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за поднятие возраста продажи спиртного в России до 21 года для борьбы с алкоголизмом. По ее словам, нужно демонстрировать россиянам, что есть куда более достойные способы проведения досуга.