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В Госдуме высказались за поднятие возраста продажи алкоголя до 21 года

Депутат Бессараб высказалась за поднятие возраста продажи алкоголя в России до 21 года

Фото: Alexander Popov / Unsplash

Депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за поднятие возраста продажи спиртного в России до 21 года для борьбы с алкоголизмом. Она также заявила, что важно транслировать другие способы досуга зависимой аудитории. Свое мнение депутат высказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Бессараб, поднятие возраста продажи алкоголя до 21 года — мера, которая может сработать в борьбе с алкоголизмом в стране.

«Понимаю, что очень много может возникнуть споров по поводу того, что, мол, с 18 можно вступать в брак, рожать детей, служить в армии, а алкоголь с 21 года? Вместе с тем нужно понимать, что до 21 года организм продолжает расти, иногда и до 25 лет продолжает. У каждого своя физиология, а алкоголь наносит колоссальный вред растущему организму», — высказалась политик.

Она подчеркнула, что бездумно запрещать что-либо людям бессмысленно, поскольку тем самым можно привлечь больше внимания граждан к алкоголю. «Еще никогда ни один запрет не влиял положительно на борьбу с чем либо. Запретный плод сладок. Всегда интересно попробовать. Люди задаются вопросом: а почему собственно нет? Почему нельзя?» — отметила депутат Госдумы.

Нужно демонстрировать людям, что есть куда более достойные способы проведения досуга, считает Бессараб. «Последние годы, последнее десятилетие, я бы сказала, россияне научились отдыхать без алкоголя. Приобщились к активному образу жизни. У нас появилось много зон для воркаута, и они, а также люди, занимающиеся там, наглядно показывают другой способ досуга алкоголезависимой аудитории», — резюмировала депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что при борьбе с алкоголизмом не стоит излишне поднимать цены. По словам главы российского государства, необходима пропаганда здорового образа жизни.

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Виктория Немис
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