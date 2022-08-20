Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинцы пожаловались на ужасные условия содержания беженцев

The Grayzone: на Украине беженцев выгоняют из центров содержания в течение трех дней

Украинских беженцев выгоняют из центров содержания в течение трех дней. Соответствующий материал публикует издание The Grayzone со ссылкой на журналиста из Николаева.

«Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня», — заявил он.

По информации источника, беженцы вынуждены жить в ужасных условиях, по 45-50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Затем людей выгоняют на улицу без денег и одежды, поэтому многие возвращаются в свои дома, уточнил журналист.

Обозреватель также призвал украинских чиновников объяснить, куда уходит западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских — крыши над головой.

Ранее The Independent сообщило, что британские семьи, разместившие у себя дома беженцев, обратились к правительству с просьбой дать им больше денег. Они потребовали увеличить в два раза размер выплачиваемого им пособия — с 350 до 700 фунтов стерлингов (с 420 до 840 долларов) в месяц. Уже более одной тысячи украинских беженцев подписали коллективное письмо с требованием облегчить им переезд на постоянное место жительства, чтобы не остаться на улице.

Здесь и сейчас
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области
Раскрыты подробности новой версии «Человека-паука: Нет пути домой»
В Швейцарии спрогнозировали резкий рост цен на электроэнергию
В парламенте Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам
Археолог рассказал о свидетельствах «протобанковской» деятельности в Москве
Десятки человек пострадали при раздаче помощи на Филиппинах
Лукашенко признался в распоряжении «подпечатывать деньги»
Подмосковный агроном вырастил гигантскую тыкву весом в 900 килограммов
Польша пригрозила России пятой статьей Устава НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.