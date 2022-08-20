Украинцы пожаловались на ужасные условия содержания беженцев

The Grayzone: на Украине беженцев выгоняют из центров содержания в течение трех дней

Украинских беженцев выгоняют из центров содержания в течение трех дней. Соответствующий материал публикует издание The Grayzone со ссылкой на журналиста из Николаева.

«Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня», — заявил он.

По информации источника, беженцы вынуждены жить в ужасных условиях, по 45-50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Затем людей выгоняют на улицу без денег и одежды, поэтому многие возвращаются в свои дома, уточнил журналист.

Обозреватель также призвал украинских чиновников объяснить, куда уходит западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских — крыши над головой.

Ранее The Independent сообщило, что британские семьи, разместившие у себя дома беженцев, обратились к правительству с просьбой дать им больше денег. Они потребовали увеличить в два раза размер выплачиваемого им пособия — с 350 до 700 фунтов стерлингов (с 420 до 840 долларов) в месяц. Уже более одной тысячи украинских беженцев подписали коллективное письмо с требованием облегчить им переезд на постоянное место жительства, чтобы не остаться на улице.

