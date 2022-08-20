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Названа истинная цель США на Украине

Американский историк Хомский заявил о немыслимой игре США и Европы против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

США и Европа ведут немыслимую игру против России, поддерживая Киев. Об этом заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью для El Universal.

По его словам, Вашингтон поставил своей истинной целью лишить Москву возможности разрешить украинский конфликт с помощью дипломатии, Хомский назвал это причиной напряженной обстановки во всем мире. Историк напомнил, что соответствующее решение НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии.

«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию», — отметил Хомский.

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Его также разочаровало безоговорочное подчинение Европейского союза (ЕС) решениям Белого дома. По его мнению, таким образом Европа стремится избежать обвинений в предательстве западных ценностей. В частности, он отметил, что Германия и Франция всегда вели некий альтернативный дипломатический процесс, но на саммите они просто переняли позицию США.

«Там (в Соединенных Штатах — прим. «Ленты.ру») постоянно называют происходящее на Украине "неспровоцированным" конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», — подчеркнул философ.

Кроме того, он назвал провокацией стремление Вашингтона втянуть Киев в НАТО вопреки возражениям Москвы и опытных американских политиков. По его словам, Россия еще 30 лет назад обозначила, что вступление Украины в альянс будет означать пересечение дозволенной черты, «на что ни один российский лидер не согласится».

Ранее Хомский заявил, что существует два пути решения нынешней ситуации — поиск компромисса за столом переговоров или продолжение эскалации, опасной для Украины и Запада.

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Анастасия Заикина
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