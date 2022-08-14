На Западе предложили два пути решения конфликта на Украине

Философ Хомский предложил пути компромисса и эскалации для решения конфликта на Украине

Американский историк, философ и публицист Ноам Хомский предложил два варианта решения конфликта на Украине. Его слова передает Welt.

По мнению Хомского, существует два пути решения нынешней ситуации — поиск компромисса за столом переговоров или продолжение эскалации, опасной для Украины и Запада.

Первый вариант историк назвал «дипломатическим» и пояснил, что в это случае сторонам следует прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам двух сторон. По словам Хомского, мирный путь поможет преодолеть конфликт и обеспечит стабильное будущее на десятилетия вперед. В пример он привел разрешение Карибского кризиса, когда «Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил». Он отметил, что в данной ситуации отойти в сторону должен Запад.

Второй вариант, недипломатический, Хомский видит разрушительным для Украины. Он утверждает, что в этом случае члены НАТО будут нести полную ответственность за происходящее, поскольку они сами толкают Киев на необдуманные последствия.

«По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить все оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны спросить себя: готовы ли мы рисковать своими жизнями?», — уточнил философ.

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