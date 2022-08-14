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В США заявили о пересмотре отношения к Зеленскому

Автор Newsweek Кортес заявил, что Зеленский раскрыл свою истинную природу перед Западом

Фото: Sergiy Dolzhenko / AP

Вашингтон пересматривает свое отношение к правлению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет журналист Стив Кортес в колонке для Newsweek.

Автор статьи утверждает, что Зеленский в течение нескольких месяцев наслаждался лестью со стороны американских СМИ и знаменитостей, но теперь все изменилось. «Реальность его [Зеленского] правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников на Западе, большинство из которых — республиканцы», — утверждает Кортес.

Как пишет журналист, Зеленский начинает все больше «раскрывать свою истинную природу», тем самым вызывая недовольство у американского руководства. По его мнению, представителей администрации президента Джо Байдена возмущают фотосессии Зеленского. Еще одной причиной возмущения могло стать то, что президент Украины закрыл оппозиционные СМИ и партии в стране.

В своей колонке Кортес также ссылается на другие западные СМИ. Так, он цитирует слова автора NY Times Томаса Фридмана, который писал о том, что «между Белым домом и Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие, а официальные лица США сильно обеспокоены руководством Украины».

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Дениза Мацаева
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