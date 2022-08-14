В Великобритании сообщили о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ

Минобороны Великобритании Уоллес заявил о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о запуске программы подготовки военнослужащих ВСУ. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как утверждает глава министерства, программа будет амбициозная. В ходе подготовки инструкторы обучат до десяти тысяч военнослужащих украинских войск. Уоллес также подчеркнул, что программа поможет Украине увеличить «масштаб сопротивления».

«Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить ее силы и увеличить масштаб сопротивления», — рассказал Уоллес.

Ранее в Британии заявили о проблемах с подготовкой военных летчиков из-за России.