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Два человека погибли при крушении легкомоторгого самолета во Франции

Parisien: легкомоторый самолет разбился во Франции, пилот и пассажир погибли

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Легкомоторный самолет разбился во французском департаменте Сена и Марна, погибли два человека — это пилот и пассажир. Об этом сообщила газета Parisien со ссылкой на жандармов.

«Сверхлегкий самолет, отправившийся в свой первый полет на аэродроме Мо-Эсбли в коммуне Иль-ле-Вильнуа днем, находясь на высоте от 50 до 60 метров от земли, резко упал над взлетно-посадочными полосами в 12.48 (13.48 мск), как сообщили жандармы из роты города Мо», — сообщает газета.

Уточняется, что за штурвалом находился опытный 33-летний пилот, несколько раз уже летавший на этом самолете в этот же день. Вместе с ним на борту находился 50-летний пассажир. Они скончались на месте.

В связи с крушением аэродром приостановил работу до понедельника. Полиция начала расследование.

Ранее легкомоторный самолет Cessna упал днем при заходе на посадку в аэропорт Ухты в республике Коми. Борт не долетел до посадочной полосы 400 метров и рухнул в лесополосе. Из трех находившихся на борту людей никто не выжил.

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Марина Совина
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