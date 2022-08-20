Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Покусавшему полицейскую собаку британцу дали тюремный срок

Telegraph: покусавшего полицейскую собаку британца приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Фото: Nick Turchiaro / Reuters

Житель Британии покусал полицейскую собаку, напал на сотрудника правоохранительных органов и был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения. Об этом пишет газета Telegraph.

Мэтью Боултер, уроженец города Гримсби на востоке Британии, напал на нескольких людей в общественном месте. Прохожие вызвали правоохранителей, однако при задержании дебошир оказал полицейским сопротивление.

Он начал отбиваться и пинком уронил на страда порядка ограждение, причинив тому легкие травмы. Полицейская собака попыталась оказать помощь в задержании, но Боултер укусил ее в голову и начал закручивать ошейник, пытаясь задушить животное.

Нарушителя арестовали, ему были предъявлены обвинения в нападении на сотрудника экстренной службы, причинении неоправданных страданий животному, нападении, уголовно-наказуемом ущербе и двух случаях нанесения побоев. Свою вину Боултер признал.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина при задержании разгромила служебный автомобиль ДПС и избила полицейского шваброй.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС
Десятки человек пострадали при раздаче помощи на Филиппинах
Лукашенко признался в распоряжении «подпечатывать деньги»
Подмосковный агроном вырастил гигантскую тыкву весом в 900 килограмм
Польша пригрозила России пятой статьей Устава НАТО
В Госдуме предложили признать факт геноцида народов СССР
Сборная России по хоккею пропустит все международные турниры в следующем сезоне
Покусавшему полицейскую собаку британцу дали тюремный срок
Россияне вспомнили дефицитные товары из популярного советского магазина
США поставят Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.