Покусавшему полицейскую собаку британцу дали тюремный срок

Telegraph: покусавшего полицейскую собаку британца приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Житель Британии покусал полицейскую собаку, напал на сотрудника правоохранительных органов и был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения. Об этом пишет газета Telegraph.

Мэтью Боултер, уроженец города Гримсби на востоке Британии, напал на нескольких людей в общественном месте. Прохожие вызвали правоохранителей, однако при задержании дебошир оказал полицейским сопротивление.

Он начал отбиваться и пинком уронил на страда порядка ограждение, причинив тому легкие травмы. Полицейская собака попыталась оказать помощь в задержании, но Боултер укусил ее в голову и начал закручивать ошейник, пытаясь задушить животное.

Нарушителя арестовали, ему были предъявлены обвинения в нападении на сотрудника экстренной службы, причинении неоправданных страданий животному, нападении, уголовно-наказуемом ущербе и двух случаях нанесения побоев. Свою вину Боултер признал.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина при задержании разгромила служебный автомобиль ДПС и избила полицейского шваброй.