Число жертв крупного ДТП в Турции выросло до 19

Глава Минздрава Коджа заявил, что число жертв ДТП с грузовиком выросло до 19

Число жертв крупного ДТП с грузовиком в турецкой провинции Мардин увеличилось до 19. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

«К сожалению, число жертв аварии выросло до 19. 26 человек получили травмы, из них шесть - тяжелые, они госпитализированы», - заявил он.

Ранее сообщалось о десяти погибших. Эту информацию подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. «К сожалению, в субботу у нас произошло новое крупное ДТП в том же регионе. Все подразделения мобилизованы. По предварительным данным, у нас 10 жертв, очень много пострадавших», — сообщил он.

Крупное ДТП произошло в турецкой провинции, когда грузовик врезался в кафе.По информации СМИ, у грузовика отказали тормоза. Сначала он на скорости врезался в два припаркованных автомобиля, а затем в здание, где расположено кафе. По меньшей мере десять человек скончались на месте, еще около 30 пострадали.