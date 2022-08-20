10 человек погибли из-за врезавшегося в кафе грузовика в Турции

NTV: грузовик врезался в кафе в турецком Мардине, не менее 10 человек погибли

Крупное ДТП произошло в турецком Мардине, где грузовик врезался в кафе. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

По информации СМИ, у грузовика отказали тормоза. Сначала он на скорости врезался в два припаркованных автомобиля, а затем в здание, где расположено кафе. По меньшей мере десять человек скончались на месте, еще около 30 пострадали.

Позднее факт ДТП в Мардине подтвердил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «К сожалению, в субботу у нас произошло новое крупное ДТП в том же регионе. Все подразделения мобилизованы. По предварительным данным, у нас 10 жертв, очень много пострадавших», — сообщил он.

Это уже третья масштабная авария, произошедшая в Турции в субботу, 20 августа. Ранее сообщалось, что на юго-востоке республики в результате ДТП с участием автобуса, пожарной машины, машины скорой помощи и автомобиля с журналистами погибли 16 человек.

После также стало известно об аварии в черноморской провинции Ризе, в которой травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул.

