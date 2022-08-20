Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции

Автобус с туристами перевернулся в турецкой провинции Ризе, пострадали 24 человека

По меньшей мере 24 человека пострадали в ДТП в турецкой провинции Ризе в субботу, 20 августа. Об этом сообщает местный телеканал TRT Haber.

Авария произошла на черноморском побережье Турции около 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Пассажирский автобус, в котором находились иностранные туристы, направлялся в город Трабзон, когда столкнулся с другим автомобилем и перевернулся.

Находившиеся в салоне путешественники смогли выбраться из автобуса самостоятельно, чтобы вытащить водителя потребовалась помощь спецтехники. 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Уточняется, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Гражданство пострадавших не уточняется.

Это вторая крупная авария, произошедшая в Турции в субботу, 20 августа. Ранее сообщалось, что на юго-востоке республики в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли 16 человек. Также в аварии пострадали 22 человека, они получили ранения различной степени тяжести.