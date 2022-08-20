В Турции 16 человек погибли в результате ДТП с автобусом

На юго-востоке Турции 16 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом

На юго-востоке Турции 16 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом. Об этом в субботу, 20 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Трагедия произошла в Газиантепе. Автобус врезался в припаркованные пожарную машину, автомобиль информагентства «Ихлас» и машину скорой помощи. Известно, что среди погибших есть журналисты, медработники и пожарные.

Также в аварии пострадали 22 человека, они получили ранения различной степени тяжести.

17 августа сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Марокко погибли 22 человека, более 30 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.