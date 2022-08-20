Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в Китае

Суд в Шанхае приговорил пропавшего в 2017 году миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам тюрьмы

Фото: Bobby Yip / Reuters

Суд в Шанхае приговорил к 13 годам тюрьмы китайского предпринимателя Сяо Цзяньхуа, пропавшего в Гонконге пять лет назад. Об этом сообщает Reuters.

Миллиардера признали виновным в незаконном присвоении и использовании средств, взяточничестве и обмане доверия. Кроме того, его компания Tomorrow Holdings оштрафована на 55 миллиардов юаней (8,1 миллиардов долларов).

В последний раз Сяо Цзяньхуа видели в Гонконге в 2017 году. Тогда он ушел из своих апартаментов в гостинице Four Seasons в сопровождении неизвестных. Предполагалось, что исчезновение бизнесмена может быть связано с борьбой против коррупции, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином: Сяо Цзяньхуа был близок к правящей элите.

Согласно данным исследовательской организации Hurun Research Institute, в 2016 году Сяо Цзяньхуа обладал чистым капиталом в 6 миллиардов долларов и занимал 32-е место в списке богатейших людей Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии Трасс передумала встречаться с Путиным на саммите G20
Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в Китае
Испанию обвинили в нежелании поддерживать Украину
Проукраинские активисты устроили драку во время фильма об Украине
Немецкой SEFE понадобится более пяти миллиардов евро для замены российского газа
В Запорожской области сообщили о ракетном ударе по Мелитополю
В МИД России назвали доллар и евро «токсичными» валютами
Роспотребнадзор раскрыл пользу яблочных косточек для жителей мегаполисов
S&P повысило кредитный рейтинг Украины
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.