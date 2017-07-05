Компания похищенного китайского миллиардера начала продажу активов

Холдинг Tomorrow Holdings, принадлежащий похищенному полгода назад китайскому миллиардеру Сяо Цзяньхуа, начал продажу своих долей в двух банках, компаниях по страхованию жизни, а также инвестиционном фонде New China Trust. Об этом в среду, 5 июля, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их информации, продажа осуществляется под давлением со стороны правительства Китая. Отмечается, что таким образом власти пытаются ограничить распространение рискованных финансовых практик. Инвестиции Tomorrow Holdings в эти активы составили миллиарды долларов.

Миллиардер Сяо Цзяньхуа исчез в январе текущего года. Неизвестные похитили его из отеля Four Seasons в Гонконге, где он жил. Отмечается, что его вывезли в кресле-каталке, предварительно закрыв бизнесмену лицо. Как отметил источник Reuters, исчезновение миллиардера может быть связано с борьбой против коррупции, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином: Сяо Цзяньхуа был близок к правящей элите.

В 2016 году Сяо Цзяньхуа занял 32-ю строчку в рейтинге богатейших людей Китая по версии исследовательского института Hurun. Его состояние оценивалось в шесть миллиардов долларов.

