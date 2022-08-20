Россиянка избила сожителя и облила его кислотой из-за обвинений в измене

В Волгоградской области женщина избила обвинившего в измене сожителя и облила его кислотой

В Волгоградской области многодетная мать избила своего сожителя и облила его кислотой из-за того, что он обвинил ее в измене. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент с участием 44-летним мужчиной и 26-летней женщиной, являющейся матерью четверых детей, произошел в хуторе Самолшинском 24 апреля. Конфликт вспыхнул после того, как россиянин обвинил свою сожительницу в измене.

Женщина взяла металлический прут и дважды ударила им мужчину, после чего схватила бутылку с уксусом и вылила на него. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом черепа и химическим ожогом лица и тела.

«Свою вину обвиняемая признала полностью. С учетом наличия у обвиняемой на иждивении четырех несовершеннолетних детей ей была избрана мера пресечения виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее во Владивостоке женщина при задержании разгромила служебный автомобиль ДПС и избила полицейского шваброй.