Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка избила сожителя и облила его кислотой из-за обвинений в измене

В Волгоградской области женщина избила обвинившего в измене сожителя и облила его кислотой

Фото: Shutterstock

В Волгоградской области многодетная мать избила своего сожителя и облила его кислотой из-за того, что он обвинил ее в измене. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент с участием 44-летним мужчиной и 26-летней женщиной, являющейся матерью четверых детей, произошел в хуторе Самолшинском 24 апреля. Конфликт вспыхнул после того, как россиянин обвинил свою сожительницу в измене.

Женщина взяла металлический прут и дважды ударила им мужчину, после чего схватила бутылку с уксусом и вылила на него. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом черепа и химическим ожогом лица и тела.

«Свою вину обвиняемая признала полностью. С учетом наличия у обвиняемой на иждивении четырех несовершеннолетних детей ей была избрана мера пресечения виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее во Владивостоке женщина при задержании разгромила служебный автомобиль ДПС и избила полицейского шваброй.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России допустили появление двух новых федеральных округов после спецоперации
Конфискованную у российского олигарха яхту решили выставить на аукцион
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
Россиянка избила сожителя и облила его кислотой из-за обвинений в измене
В МИДе заявили о нежелании России продавать нефть себе в убыток
Из Москвы выветрился запах гари
Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области
Умер озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев
Психиатр назвал правильную реакцию родителя на плохое поведение ребенка
Россиянам назвали портящие зрение привычки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.